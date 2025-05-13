Ege Denizi'nde gece 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku yaratırken Sabah 07.18'de de bu sefer İstanbul 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Zaten endişe duyan İstanbullular şimdi yeni bir deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Bu yüzden AFAD'ın geçtiği son depremler listesi araştırılıyor.

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