SON DEPREMLER: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Gece Bodrum, daha sonra ise İstanbul sallandı. Bu iki deprem sonrası zaten aranan "son depremler" listesi bir kez daha yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem oldu bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İşte AFAD'ın geçtiği son liste...
Ege Denizi'nde gece 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku yaratırken Sabah 07.18'de de bu sefer İstanbul 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Zaten endişe duyan İstanbullular şimdi yeni bir deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Bu yüzden AFAD'ın geçtiği son depremler listesi araştırılıyor.
13 Mayıs son depremler listesi...
09:05 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.3
09:04 – Pütürge (Malatya) – 1.1
09:00 – Sincik (Adıyaman) – 0.9
08:47 – Simav (Kütahya) – 0.9
08:31 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.6
08:18 – Simav (Kütahya) – 2.1
08:12 – Akhisar (Manisa) – 1.3
07:55 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.8
07:52 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:49 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 3.8
07:48 – Simav (Kütahya) – 1.2
07:47 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:36 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
07:33 – Simav (Kütahya) – 2.2
07:30 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:21 – Sincik (Adıyaman) – 2.0
07:18 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 3.8
06:51 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9
06:41 – Baskil (Elazığ) – 0.9
06:37 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
06:18 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6
06:17 – Simav (Kütahya) – 1.0
05:55 – Simav (Kütahya) – 0.9
05:51 – Tillo (Siirt) – 1.0
05:50 – Gediz (Kütahya) – 1.5
05:49 – Ege Denizi – 2.0
05:42 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.8
05:38 – Merkez (Siirt) – 1.1
05:21 – Seferihisar (İzmir) – 1.3
05:04 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.0
05:02 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.3
04:58 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 3.2
04:54 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.3
04:42 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.5
04:39 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.9
04:30 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.6
02:44 – Didim (Aydın) – 1.8
02:44 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
02:30 – Ege Denizi – 4.9
İstanbul açıklarında sabah saatlerinde deprem:
13 Mayıs saat 07:18’de Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
Antalya açıklarında art arda sarsıntılar:
Aynı gün saat 07:49’da Akdeniz’de, Kumluca açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede daha önce de küçük çaplı sarsıntılar yaşanmıştı.
Ege Denizi'nde güçlü sarsıntı:
13 Mayıs sabahı 02:30’da Ege Denizi’nde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, kıyı illerinden hafif şekilde hissedildi. Depremin merkez üssü kara yerleşimlerine uzak olmasına rağmen dikkat çekti.
Antalya açıklarında bir diğer deprem:
Sabah 04:58’de Akdeniz’de, Kumluca açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı. Bu, gün içinde aynı bölgede kaydedilen ikinci 3 üzeri büyüklükteki deprem oldu.