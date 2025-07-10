Son depremler listesi (10 Temmuz): Bugün İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca sarsıntı yaşanırken en son yaşanan depremler merak edilmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte bugün yaşanan son depremler verisi...
Bursa ve İstanbul depremlerinin etkisi sürüyor. Özellikle İstanbullular şu sıralar son depremler listesini sık sık kontrol ediyor. "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusu her gün yöneltiliyor. İşte son veriler...
İstanbul'da deprem oldu mu?
İstanbul'da bugün veriler incelendiğinde herhangi bir sarsıntı kaydedilmedi.
Son depremler listesi...
11:08 – Dumlupınar (Kütahya) – 2.2
11:04 – Güneysınır (Konya) – 1.8
10:30 – Selçuk (İzmir) – 1.2
10:22 – Tatvan (Bitlis) – 1.7
10:00 – Sivrice (Elazığ) – 1.4
09:58 – Pütürge (Malatya) – 1.5
09:36 – Soma (Manisa) – 1.8
09:32 – Sivrice (Elazığ) – 1.3
09:09 – Menderes (İzmir) – 1.6
08:48 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8
08:24 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5
07:17 – Yazıhan (Malatya) – 2.3
07:04 – Tuşba (Van) – 1.6
07:02 – Beypazarı (Ankara) – 1.9
07:00 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.7
06:46 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.6
06:27 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 1.9
06:23 – Yazıhan (Malatya) – 2.6
06:15 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.4
06:00 – Suriye, Yayladağı açıkları (Hatay) – 2.4
05:59 – Tefenni (Burdur) – 2.0
05:51 – Doğanşehir (Malatya) – 2.1
05:48 – Merkez (Elazığ) – 1.6
05:43 – Ege Denizi, Urla açıkları (İzmir) – 1.8
05:21 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.5
05:21 – Akyaka (Kars) – 1.6