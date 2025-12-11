SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK 2025: İstanbul, İzmir, Balıkesir'de deprem mi oldu?

Balıkesir Sındırgı'daki depremlerin ardı arkası keilmezken 4.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları bir kez daha sokağa döktü. Şiddetli deprem sonrası "son depremler" araması yine yoğunlaştı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor.