SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK 2025: İstanbul, İzmir, Balıkesir'de deprem mi oldu?
Balıkesir Sındırgı'adki deprem fırtınası devam ederken bugün 4.9 büyüklüğündeki deprem yine vatandaşlarda panik yarattı. Deprem çevre illerde de hissedilirken bir kez daha "son depremler" araması fırladı. Yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD'ın geçtiği en son veriler...
Balıkesir Sındırgı'daki depremlerin ardı arkası keilmezken 4.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları bir kez daha sokağa döktü. Şiddetli deprem sonrası "son depremler" araması yine yoğunlaştı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor.
Balıkesir Sındırgı'da saat 10:06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'den yapılan açıklamada depremin 6.97 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Son depremler listesi (11 Aralık 2025)
12.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
12.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
11.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11.45 – Kozan (Adana) – 1.4
11.39 – Simav (Kütahya) – 1.5
11.37 – Merkez (Kütahya) – 1.1
11.35 – Çayırlı (Erzincan) – 1.9
11.34 – Çayırlı (Erzincan) – 2.7
11.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11.26 – Divriği (Sivas) – 1.5
11.23 – Avanos (Nevşehir) – 0.9
11.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11.10 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.0
11.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
10.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
10.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.54 – Gördes (Manisa) – 1.0
10.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.39 – Kırkağaç (Manisa) – 1.7
10.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
10.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
10.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
10.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
10.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
10.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.9