SON DEPREMLER LİSTESİ 12 MAYIS: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi araması bugün de sıkça yapılıyor. En son nerede deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. 3'ün üzerinde deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte anlık son liste...
12 Mayıs son deprem listesi kontrol ediliyor. Binlerce kişi en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Zaman zaman ise "Deprem mi oldu" sorusu geliyor. İşte AFAD'ın geçtiği son liste...
Son depremler listesi...
Amsya Gümüşhacıköy'de peş peşe iki deprem meydana geldi.
12:26 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 4.2
12:23 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 4.4
11:40 – Marmara Denizi, Şarköy açıkları (Tekirdağ) – 1.8
11:35 – Kale (Malatya) – 1.9
11:03 – Alanya (Antalya) – 2.3
10:35 – Lapseki (Çanakkale) – 1.2
10:30 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.1
10:27 – Saimbeyli (Adana) – 1.2
09:52 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.1
09:41 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 2.8
09:04 – Buldan (Denizli) – 1.0
08:47 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.0
08:45 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.1
08:31 – Foça (İzmir) – 1.6
07:03 – Sumbas (Osmaniye) – 2.6
06:56 – Sincik (Adıyaman) – 0.9
06:54 – Marmara Denizi, Karacabey açıkları (Bursa) – 1.2
06:04 – Gölmarmara (Manisa) – 1.6
05:51 – Samandağ (Hatay) – 1.6
05:32 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
05:23 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.3