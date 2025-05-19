Son depremler listesi 19 Mayıs: Yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandili deprem listesi
Ege Denizi yeniden hareketlenmeye başladı. Günlerdir bölgede peş peşe depremler meydana geliyor. Son deprem sabah saatlerinde gerçekleşirken yine "son depremler" araması hızlanış durumda... "Yeni deprem oldu mu" sorusu epey yöneltiliyor.
Son depremler listesi, ülkemizde yaşanan peş peşe depremler nedeniyle her gün sıkı şekilde aratılıyor. Ege Denizi'nde günlerdir hareketlilik söz konusu... Depremler nedeniyle halk endişe duyarken "Yeni deprem oldu mu" yoğun şekilde geliyor.
19 Mayıs son depremler listesi...
11:53 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.3
11:27 – Orhaneli (Bursa) – 1.5
11:11 – Merkez (Elazığ) – 1.5
11:07 – Lalapaşa (Edirne) – 1.6
10:29 – Buldan (Denizli) – 1.2
10:15 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.0
10:08 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 3.2
10:04 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8
09:13 – Kulu (Konya) – 1.5
09:12 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.2
09:03 – Ege Denizi – 2.2
08:12 – Simav (Kütahya) – 1.3
07:51 – Simav (Kütahya) – 1.3
07:46 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.4
07:29 – Yenişehir (Bursa) – 1.5
07:24 – Saruhanlı (Manisa) – 1.3
06:47 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.3
06:35 – Pütürge (Malatya) – 1.4
06:18 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:01 – Milas (Muğla) – 1.7
05:45 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.3
05:35 – Simav (Kütahya) – 1.9
05:25 – Ilgaz (Çankırı) – 1.1
04:59 – Kulu (Konya) – 2.6
04:47 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.3
04:45 – Pütürge (Malatya) – 1.7
03:52 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 2.0
03:43 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 3.5
03:23 – Ege Denizi – 4.6