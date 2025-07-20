Son depremler listesi 20 Temmuz 2025: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, Türkiye genelinde bugün irili ufaklı sayısız sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükte ciddi bir deprem yaşanmazken, 1.0–4.1 büyüklük aralığında çok sayıda hafif deprem meydana geldi. İşte en son depremler...
Yer kabuğundaki hareketlilik sürüyor. Her gün büyüklüğü 3’ün altında çok sayıda küçük sarsıntı yaşanıyor. Vatandaşlar ise en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu merak ediyor, "son depremler" aramaları hızla artıyor. İşte en son veriler...
Son depremler listesi...
09:58 – Pütürge (Malatya) – 1.8
08:56 – Sumbas (Osmaniye) – 1.9
08:29 – Kadirli (Osmaniye) – 1.2
08:10 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.9
03:50 – Akdeniz, Samandağ açıkları (Hatay) – 1.4
03:42 – Akçadağ (Malatya) – 1.4
03:17 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1
03:06 – Karayazı (Erzurum) – 0.8
02:46 – Ilgın (Konya) – 1.1
02:43 – Akhisar (Manisa) – 1.0
02:31 – Emet (Kütahya) – 1.0
02:30 – Merkez (Bolu) – 0.9
02:28 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.3
02:26 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.0
02:17 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 1.9
02:13 – Gemlik (Bursa) – 1.0