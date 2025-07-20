Son depremler listesi 20 Temmuz 2025: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Yer kabuğundaki hareketlilik sürüyor. Her gün büyüklüğü 3’ün altında çok sayıda küçük sarsıntı yaşanıyor. Vatandaşlar ise en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu merak ediyor, "son depremler" aramaları hızla artıyor. İşte en son veriler...

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