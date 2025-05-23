SON DEPREMLER LİSTESİ 23 MAYIS: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi

"Son depremler" araması günlük olarak yapılıyor. Büyük depremlerde yoğun şekilde aramalar hızlanıyor. Bugün ülkemizde korku yaratacak deprem olmazken "En son nerede deprem oldu" sorusu gelmeye devam ediyor. İşte AFAD ve Kandili Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...

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