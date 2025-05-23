SON DEPREMLER LİSTESİ 23 MAYIS: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi
Her gün ülkenin bazı bölgelerinde deprem olmaya devam ediyor. Ege Denizi son günlerde sürekli sallanıyor. Vatandaşlar bugün yine "son depremler" aramasına ağırlık veriyor. "En son nerede deprem oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor.
"Son depremler" araması günlük olarak yapılıyor. Büyük depremlerde yoğun şekilde aramalar hızlanıyor. Bugün ülkemizde korku yaratacak deprem olmazken "En son nerede deprem oldu" sorusu gelmeye devam ediyor. İşte AFAD ve Kandili Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
23 Mayıs son depremler listesi...
Afad verilerine göre bugün 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. 23 Mayıs 2025 sabahı saat 06.49’da Yunanistan’ın Thessalia bölgesine bağlı Larisa kentinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
08:04 – Döşemealtı (Antalya) – 1.5
07:50 – Kozan (Adana) – 2.2
07:50 – Kozan (Adana) – 2.3
07:42 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8
07:42 – Simav (Kütahya) – 2.6
07:17 – Köyceğiz (Muğla) – 1.3
07:09 – Nurdağı (Gaziantep) – 2.5
07:07 – Kozan (Adana) – 1.5
06:53 – Akdeniz – 2.4
06:49 – Larisa, Thessalia (Yunanistan) – 3.4
06:35 – Dumlupınar (Kütahya) – 1.1
06:16 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9
06:16 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:06 – Simav (Kütahya) – 0.8
05:55 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
05:29 – Marmara Denizi, Biga açıkları (Çanakkale) – 0.8
05:21 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.8
05:18 – Döşemealtı (Antalya) – 1.6
05:09 – Merkez (Hakkari) – 1.4
05:07 – Menemen (İzmir) – 1.6
05:03 – Menemen (İzmir) – 1.5
04:51 – Pütürge (Malatya) – 1.1
04:34 – Serik (Antalya) – 1.5
03:50 – Pütürge (Malatya) – 2.3
03:48 – İslahiye (Gaziantep) – 1.7
03:18 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.3
03:06 – Ege Denizi, Didim açıkları (Aydın) – 1.7