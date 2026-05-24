SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MAYIS 2026: Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep'te deprem mi oldu?
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar panik oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken bir kez daha "son depremler" araması fırladı. Yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD'ın geçtiği en son veriler...
Adana sabaha karşı meydana gelen depremle sarsılırken 4.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi.
Şiddetli deprem sonrası "son depremler" araması yine yoğunlaştı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre deprem Saimbeyli ilçesinde saat 04:26'da ve 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Son depremler listesi (24 Mayıs 2026)
07.43 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
07.19 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
06.57 - Saimbeyli (Adana) - 1.6
06.54 - Feke (Adana) - 1.1
06.40 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.6
06.33 - Karadeniz - [07.63 km] Ortahisar (Trabzon) - 2.0
06.26 - Kozan (Adana) - 1.3
06.24 - Saimbeyli (Adana) - 1.4
06.21 - Saimbeyli (Adana) - 1.4
06.18 - Saimbeyli (Adana) - 1.9
06.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06.13 - Saimbeyli (Adana) - 1.4
06.02 - Saimbeyli (Adana) - 1.1
05.58 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.4
05.55 - Saimbeyli (Adana) - 1.9
05.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
05.40 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
05.30 - Sumbas (Osmaniye) - 2.7
05.19 - Saimbeyli (Adana) - 1.6
05.13 - Saimbeyli (Adana) - 1.4
05.09 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
05.08 - Saimbeyli (Adana) - 2.7
05.03 - Saimbeyli (Adana) - 1.7
05.00 - Saimbeyli (Adana) - 2.2
04.52 - Saimbeyli (Adana) - 1.8
04.48 - Saimbeyli (Adana) - 1.9
04.47 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
04.38 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
04.34 - Saimbeyli (Adana) - 2.5
04.33 - Sumbas (Osmaniye) - 2.4
04.31 - Saimbeyli (Adana) - 2.6
04.26 - Saimbeyli (Adana) - 4.9