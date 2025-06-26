Son depremler listesi.... 26 Haziran 2025 yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Bugün ülkemizde onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmedi. Günlük olarak vatandaşlar kurumların son deprem verilerini öğrenmek istiyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...

1 | 2