Son depremler listesi.... 26 Haziran 2025 yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Bugün yaşanan son depremler merak ediliyor. Geçen gün yaşanan Adana depremi korkuya neden olurken son iki gündür şiddetli bir sarsıntı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri araştırılırken bugün yine "Yeni deprem oldu mu" sorusu yöneltiliyor.
Bugün ülkemizde onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmedi. Günlük olarak vatandaşlar kurumların son deprem verilerini öğrenmek istiyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...
Son depremler listesi...
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi son deprem verileri için tıklayınız
09:41 – Milas (Muğla) – 1.6
09:21 – Bozkurt (Denizli) – 1.8
08:49 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.9
08:39 – Savaştepe (Balıkesir) – 2.1
08:36 – Merkez (Düzce) – 1.8
08:28 – Başkale (Van) – 2.2
08:22 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.7
07:48 – Dalaman (Muğla) – 1.2
07:03 – Ulaş (Sivas) – 1.6
06:37 – Bulanık (Muş) – 1.6
05:41 – Ezine (Çanakkale) – 1.0
05:40 – Akçadağ (Malatya) – 1.1
05:40 – Ezine (Çanakkale) – 1.5
05:37 – Demirözü (Bayburt) – 1.0
05:31 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.5
05:27 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
05:23 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.8
05:18 – Menteşe (Muğla) – 1.4
05:07 – Pütürge (Malatya) – 2.0
04:33 – Seydikemer (Muğla) – 1.5
04:33 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5
04:26 – Ulaş (Sivas) – 1.5
04:16 – Keçiborlu (Isparta) – 1.3
04:06 – Simav (Kütahya) – 1.2
03:44 – Gediz (Kütahya) – 1.0
03:28 – Sungurlu (Çorum) – 1.5
03:03 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.1
02:57 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 2.2