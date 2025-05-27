SON DEPREMLER LİSTESİ 27 MAYIS SALI: Yeni deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...
Son depremler listesi aratılmaya devam ediyor. Dün Bingöl'de yaşanan 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya neden olurken bugün nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte 27 Mayıs Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
"Son depremler" araması anlık olarak yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verileri merak ederek "En son nerede deprem oldu" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan "Yeni deprem oldu mu" sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.
Son depremler listesi
Gün boyunca kaydedilen depremler arasında 3.0 büyüklüğünü aşan yalnızca bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, saat 02:48’de Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında, 3.0 büyüklüğünde kaydedildi.
09:42 – Pütürge (Malatya) – 0.8
09:34 – Adaklı (Bingöl) – 2.1
09:30 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:28 – Kartepe (Kocaeli) – 1.7
08:58 – Erdek Körfezi, Bandırma (Balıkesir) – 1.7
08:19 – Eşme (Uşak) – 0.9
08:18 – Kozan (Adana) – 1.6
08:06 – Midilli Adası, Ayvacık (Çanakkale) – 1.4
07:56 – Akdeniz, Alanya (Antalya) – 1.8
07:12 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.3
06:37 – Pütürge (Malatya) – 1.3
06:09 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
05:44 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 1.6
05:07 – Kiğı (Bingöl) – 1.7
04:26 – Milas (Muğla) – 1.4
04:24 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.5
03:44 – Doğanşehir (Malatya) – 2.2
03:12 – Çat (Erzurum) – 1.6
03:00 – Saray (Van) – 1.4
02:48 – Samandağ (Hatay) – 3.0