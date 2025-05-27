"Son depremler" araması anlık olarak yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verileri merak ederek "En son nerede deprem oldu" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan "Yeni deprem oldu mu" sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.

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