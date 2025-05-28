SON DEPREMLER LİSTESİ... 28 Mayıs Çarşamba en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem list
Son depremler listesi, her zaman olduğu gibi aratılmaya devam ediyor. Vatandaşlar her gün en son nerede deprem olduğunu öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerini incelemek istiyor. İşte 28 Mayıs Çarşamba (bugün) deprem listesi...
Son depremler, her gün ülkemizde kontrol edilen konu durumunda... Yurdun çeşitli bölgelerinde sarsıntılar yaşanırken 3 üzerinde gerçekleşen depremler korku yaratıyor. Bugün yine en son nerede deprem olduğu merak ediliyor. İşte son yaşanan depremler listesi...
28 Mayıs son depremler...
Ülkemizde bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanmadı.
10:47 – Orhaneli (Bursa) – 1.4
10:42 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
10:20 – Bulanık (Muş) – 2.0
10:14 – Ege Denizi, Ayvalık açıkları (Balıkesir) – 1.4
10:12 – Çatak (Van) – 2.7
10:09 – Gevaş (Van) – 1.8
10:08 – Çelebi (Kırıkkale) – 1.2
09:55 – Çatak (Van) – 2.5
09:38 – Ege Denizi, Dikili açıkları (İzmir) – 1.5
09:24 – Menderes (İzmir) – 3.1
09:11 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.8
08:50 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.3
08:36 – Ege Denizi, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.8
08:33 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.8
08:28 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 2.1
07:32 – Karesi (Balıkesir) – 1.4
07:24 – Yatağan (Muğla) – 1.5
07:12 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.1
06:51 – Marmara Denizi, Marmara açıkları (Balıkesir) – 1.0
06:28 – İvrindi (Balıkesir) – 1.5
06:15 – Yalıhüyük (Konya) – 1.2
06:14 – Yalıhüyük (Konya) – 1.0
05:53 – Merkez (Bolu) – 1.2
05:36 – Darende (Malatya) – 1.3
05:21 – Ege Denizi, Milas açıkları (Muğla) – 1.4
04:51 – Ege Denizi – 2.2
04:26 – Ege Denizi – 2.2
04:19 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.0
03:59 – Köyceğiz (Muğla) – 1.2
03:54 – Çerkeş (Çankırı) – 1.0
03:52 – Bulanık (Muş) – 1.6