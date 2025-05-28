Son depremler, her gün ülkemizde kontrol edilen konu durumunda... Yurdun çeşitli bölgelerinde sarsıntılar yaşanırken 3 üzerinde gerçekleşen depremler korku yaratıyor. Bugün yine en son nerede deprem olduğu merak ediliyor. İşte son yaşanan depremler listesi...

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