SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EKİM 2025... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?

Ülkemizde bugün yine birçok ilde depremler yaşandı. En çok sarsıntı ise Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. 6.1'lik depremin artçıları sürerken vatandaşlar da en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...