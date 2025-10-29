SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EKİM 2025... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'daki depremin yankıları sürüyor. Bölge halkı artçı depremler nedeniyle endişe yaşarken yeni depremlerin listesi kontrol edilmek isteniyor. Bugün yine "son depremler" araması hızlanmış durumda... İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği en son veriler...
Ülkemizde bugün yine birçok ilde depremler yaşandı. En çok sarsıntı ise Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. 6.1'lik depremin artçıları sürerken vatandaşlar da en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Son depremler listesi (29 Ekim 2025)
AFAD'ın geçtiği son 100 deprem listesi incelendiğinde 4 ve üzeri bir deprem yaşanmadı. Balıkesir Sındırgı’da en büyük deprem saat 07.20'de 3.8 ölçüldü.
01.41 – Battalgazi (Malatya) – 1.0
01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
01.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
02.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
02.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
02.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
02.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
03.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.5
03.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
03.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
03.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
04.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
05.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05.49 – Keban Barajı, Merkez (Elazığ) – 3.1
05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
06.43 – Simav (Kütahya) – 2.4
06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.8
07.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08.25 – Simav (Kütahya) – 2.3
08.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.55 – Tut (Adıyaman) – 1.3
08.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2