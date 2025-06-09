SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi her gün sıklıkla sorgulanıyor. Büyük bir deprem olup olmadığı merak ediliyor ve bu nedenle "son depremler" araması sıklıkla yapılıyor. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmadı. İşte 9 Haziran son depremleri...

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