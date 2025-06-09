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SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Son depremler listesi için aramalar sıklıkla yapılıyor. Bu günlerde Kütahya Simav'da yine sarsıntılar yaşanıyor. Deprem uzmanları bölgeye dikkat çekerken Türkiye'de en son nerede deprem olduğu sorgulanıyor. İşte bugün yaşanan deprem listesi...

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SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu? - Resim: 1

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi her gün sıklıkla sorgulanıyor. Büyük bir deprem olup olmadığı merak ediliyor ve bu nedenle "son depremler" araması sıklıkla yapılıyor. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmadı. İşte 9 Haziran son depremleri...

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SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu? - Resim: 2

Son depremler listesi

Bugün en çok sarsıntlar Kütehya Simav'da yaşandı. Bölgede birden çok sarsıntı kaydedili.

11:45 – Akdeniz, Samandağ açıkları (Hatay) – 2.8

11:37 – Simav (Kütahya) – 1.0

11:09 – Akhisar (Manisa) – 2.7

10:51 – Akyaka (Kars) – 1.8

10:48 – Simav (Kütahya) – 1.2

10:48 – Sivrice (Elazığ) – 1.2

10:35 – Simav (Kütahya) – 1.3

10:14 – Genç (Bingöl) – 1.3

09:42 – Simav (Kütahya) – 1.5

09:40 – Simav (Kütahya) – 1.7

09:32 – Simav (Kütahya) – 1.3

09:19 – Tercan (Erzincan) – 0.9

09:11 – Simav (Kütahya) – 1.2

09:01 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4

08:56 – Simav (Kütahya) – 1.9

08:51 – Simav (Kütahya) – 2.9

08:44 – Kozan (Adana) – 1.2

08:35 – Alaşehir (Manisa) – 1.5

08:33 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.5

08:27 – Kale (Malatya) – 0.9

07:05 – Simav (Kütahya) – 1.5

07:03 – Simav (Kütahya) – 1.1

06:32 – Yazıhan (Malatya) – 1.5

06:09 – Akdeniz, Arsuz açıkları (Hatay) – 1.8

05:56 – Simav (Kütahya) – 1.4

05:51 – Simav (Kütahya) – 0.9

05:49 – Simav (Kütahya) – 1.0

05:45 – Simav (Kütahya) – 1.7

05:29 – Simav (Kütahya) – 2.2

05:20 – Simav (Kütahya) – 1.1

05:03 – Kozan (Adana) – 1.3

04:42 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.9

04:37 – Pamukkale (Denizli) – 1.2

04:17 – Sivrice (Elazığ) – 2.0

04:09 – Simav (Kütahya) – 2.4

04:05 – Simav (Kütahya) – 1.4

03:38 – Simav (Kütahya) – 1.1

03:35 – Simav (Kütahya) – 1.1

03:30 – Sincik (Adıyaman) – 2.1

03:21 – Simav (Kütahya) – 3.1

03:20 – Simav (Kütahya) – 3.0

Kaynak: HABER MERKEZİ
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