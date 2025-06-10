Son depremler listesi... | Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Türkiye'de yine birçok bölgede hareketlilik söz konusu... Özellikle Kütahya Simav'da peş peşe depremler yaşanıyor. Ege Denizi'nde de sarsıntılar devam ediyor. 10 Haziran itibarıyla yine pek çok irili ufaklı deprem meydana geldi. İşte en son yaşanan depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi yine bugün de ilgi görüyor. Yine gece saatlerinde sarsıntılar devam etti. Deprem uzmanları Kütahya Simav için peş peşe açıklamalar yapıyor. Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını öğrenmek adına "En son nerede deprem oldu" diye soruyor.
BUGÜNKÜ SON DEPREMLER
10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmedi.
09:29 – Datça (Muğla) – 1.4
09:04 – Gökova Körfezi, Datça (Muğla) – 1.4
09:04 – Osmaneli (Bilecik) – 1.0
08:48 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:46 – İznik (Bursa) – 2.0
08:38 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
08:02 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
07:35 – Simav (Kütahya) – 1.0
07:25 – Simav (Kütahya) – 1.7
07:17 – Ege Denizi – 2.6
06:57 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:47 – Ula (Muğla) – 1.4
06:32 – Kozan (Adana) – 1.7
06:19 – Ege Denizi – 2.3
06:19 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 1.0
06:07 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:04 – Ege Denizi – 3.9
05:55 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.9
05:54 – Simav (Kütahya) – 1.1
05:43 – Simav (Kütahya) – 1.2
05:40 – Datça (Muğla) – 1.4
05:24 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 1.6
04:54 – Simav (Kütahya) – 1.1
Kandilli rasathanesi deprem listesi için tıklayınız
AFAD deprem listesi için tıklayınız