Son depremler listesi: Bugün (25 Ağustos 2025) az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası yaşanıyor. Dün yine akşam saatlerinde bölge 4.8'lik depremle sarsıldı. Vatandaşlar her gün yaşanan depremlerden endişe yaşarken bugünkü son durum merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri araştırılıyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Balıkesir Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Uzmanlar sürekli olarak yorum yaparken bölge halkı da panik içinde... Dün yaşanan 4.8'lik derem çevre illerden de hissedildi. Bugünkü son veriler yine yoğun şekilde araştırılıyor.
Son depremler listesi (25 Ağustos 2025)
09:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:42 – Yazıhan (Malatya) – 1.7
08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:21 – Ege Denizi, Foça (İzmir) – 1.5
08:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:56 – Yazıhan (Malatya) – 1.7
07:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:41 – Akhisar (Manisa) – 1.2
07:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:31 – Yazıhan (Malatya) – 2.4
07:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:14 – Soma (Manisa) – 1.7
07:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6
06:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
06:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
05:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
05:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
05:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:25 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.4