Türkiye'de her gün birçok bölgede onlarca deprem yaşanıyor. Geçen gün yaşanan Hakkari'deki sarsıntı ise korkuya neden oldu. Öte yandan İstanbullularda deprem endişesi sürerken "İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.

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