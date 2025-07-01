Son depremler listesi: İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem oldu mu?
Ülkemizde sarsıntılar devam ediyor. En son Hakkari'deki 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Öte yandan zaman zaman "İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu da yöneltiliyor. İşte bugün yaşanan son depremler...
Türkiye'de her gün birçok bölgede onlarca deprem yaşanıyor. Geçen gün yaşanan Hakkari'deki sarsıntı ise korkuya neden oldu. Öte yandan İstanbullularda deprem endişesi sürerken "İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.
İstanbul'da deprem mi oldu?
Bursa Gemlik'te saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde yaşanan deprem nedeniyle İstanbullular da depremden etkilendi. AFAD verilerine göre bugün 3 ve üzeri büyüklüğünde İstanbul'da deprem yaşanmadı.
Son depremler listesi...
11:47:20 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 3.9
10:25:11 - Merkez (Bingöl) - Büyüklük: 1.8
10:13:32 - Gediz (Kütahya) - Büyüklük: 1.8
10:08:08 - Bünyan (Kayseri) - Büyüklük: 1.4
09:19:59 - Çameli (Denizli) - Büyüklük: 1.2
09:15:40 - Gemlik (Bursa) - Büyüklük: 2.0
09:10:31 - Zile (Tokat) - Büyüklük: 1.4
09:00:59 - Merkez (Muş) - Büyüklük: 1.4
07:55:58 - Kahta (Adıyaman) - Büyüklük: 1.8
07:31:57 - Salamiyah, Hamah (Suriye) - Büyüklük: 2.7
07:25:53 - Pamukkale (Denizli) - Büyüklük: 1.1
07:14:16 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.4
06:35:10 - Ceyhan (Adana) - Büyüklük: 2.2
06:33:40 - Ege Denizi - Büyüklük: 2.3
05:48:33 - Akdeniz - Büyüklük: 1.5
05:38:57 - Akdeniz - Büyüklük: 1.8
05:23:31 - Bozkurt (Denizli) - Büyüklük: 1.4
04:52:43 - Köyceğiz (Muğla) - Büyüklük: 1.2
04:34:00 - Akçadağ (Malatya) - Büyüklük: 0.8
04:24:45 - Gerede (Bolu) - Büyüklük: 1.2
04:11:05 - Sincik (Adıyaman) - Büyüklük: 1.2