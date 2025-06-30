SON DEPREMLER LİSTESİ: Yeni deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu?
Türkiye'de bugün en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. Her gün kontrol edilen son deprem listesi bugün de merak ediliyor. Peki, yeni deprem oldu mu?
Son depremler listesi araştırılıyor. Bugün 4'ten büyük deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri incelenmek isteniyor. İşte "Yeni deprem oldu mu" sorusunun cevabı...
Son depremler listesi (30 Haziran 2025)
Kandilli Rasathanesi deprem verileri için tıklayınız
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
08:57 – Adaklı (Bingöl) – 1.6
08:31 – Yazıhan (Malatya) – 1.5
08:01 – Lice (Diyarbakır) – 2.1
08:01 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.4
07:37 – Altıntaş (Kütahya) – 1.3
07:25 – Doğanşehir (Malatya) – 1.9
07:15 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.5
07:06 – Tekman (Erzurum) – 1.9
06:13 – Korkut (Muş) – 1.5
05:32 – Soma (Manisa) – 2.0
05:25 – Altınyayla (Burdur) – 1.7
05:03 – Tuşba (Van) – 1.8
04:59 – Silivri açıkları (İstanbul) – 1.7
04:58 – Kahta (Adıyaman) – 0.8
04:32 – Ulaş (Sivas) – 1.6
04:18 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
04:03 – Söğüt (Bilecik) – 1.5
03:54 – Şereflikoçhisar açıkları (Ankara) – 1.0
03:20 – Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5
03:17 – Divriği (Sivas) – 1.4
03:15 – Korkuteli (Antalya) – 1.1
03:13 – Arsuz (Hatay) – 2.7