SON DEPREMLER | Muğla'da deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Muğla'da saat 01.51'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem büyük bir korkuya neden oldu. Deprem birçok şehirde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirdi. Gece yaşanan deprem sonrası sabahın ilk ışıkları ile birlikte "son depremler listesi" aratılmaya başlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan depremler endişe yaratırken Muğla'daki deprem büyük panik yaşattı. Gece yaşanan depremle birlikte yine "son depremler listesi" gündem oldu.
14 Mayıs son depremler listesi...
07:37 – Marmara Denizi, Avcılar (İstanbul) – 1.6
07:34 – Marmara Denizi, Beylikdüzü (İstanbul) – 2.5
06:42 – Gürün (Sivas) – 1.5
06:35 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2
06:21 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.1
06:20 – Simav (Kütahya) – 1.7
06:17 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:11 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:03 – Simav (Kütahya) – 1.3
05:54 – Gürün (Sivas) – 2.3
05:20 – Simav (Kütahya) – 1.5
05:00 – Simav (Kütahya) – 2.9
04:59 – Simav (Kütahya) – 3.2
04:51 – Gürün (Sivas) – 1.4
04:19 – Gürün (Sivas) – 1.3
04:18 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.5
04:16 – Kale (Malatya) – 1.3
04:13 – Akdeniz, Kumluca (Antalya) – 2.6
04:08 – Sivrice (Elazığ) – 1.4
03:57 – Akdeniz, Datça (Muğla) – 3.3
03:30 – Akdeniz, Datça (Muğla) – 2.3
03:26 – Sivrice (Elazığ) – 0.9
03:18 – Kırıkhan (Hatay) – 1.9
03:17 – Saimbeyli (Adana) – 1.8
03:15 – Karesi (Balıkesir) – 1.4
02:58 – Akçadağ (Malatya) – 1.3
02:51 – Ege Denizi, Kuşadası (Aydın) – 1.4
02:15 – Pütürge (Malatya) – 1.0
01:51 – Akdeniz, Datça (Muğla) – 6.0