SON DEPREMLER | Yeni deprem oldu mu? Bingöl'de az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem listesi (1 Haziran)

"Son depremler" araması Bilgöl'de yaşanan art arda depremler sonrası hızlandı. Kent ilk olarak 4.4 büyüklüğündeki depremle daha sonra 3.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Böyle halkı korkuya kapılırken "Yeni deprem oldu mu" diye soruluyor. İşte son durum...

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