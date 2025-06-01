SON DEPREMLER | Yeni deprem oldu mu? Bingöl'de az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli deprem listesi (1 Haziran)
Türkiye son zamanlarda deprem bakımından sakin günler geçirirken Bingöl yeniden korkuttu. Bugün bölge adeta beşik gibi sallanıyor. "Son depremler" araması sıklaşırken vatandaşlar "Yeni deprem oldu mu" sorusuna cevap arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni geçtiği deprem listesi...
"Son depremler" araması Bilgöl'de yaşanan art arda depremler sonrası hızlandı. Kent ilk olarak 4.4 büyüklüğündeki depremle daha sonra 3.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Böyle halkı korkuya kapılırken "Yeni deprem oldu mu" diye soruluyor. İşte son durum...
1 Haziran son depremler listesi...
1 Haziran 2025’te Bingöl, Balıkesir, Ege Denizi ve Girit açıklarında 3 büyüklüğünün üzerinde dört deprem meydana geldi:
12:55 – Kiğı (Bingöl) – 3.6
12:55 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.9
12:31 – Kiğı (Bingöl) – 2.8
12:30 – Kiğı (Bingöl) – 2.3
12:26 – Kiğı (Bingöl) – 4.4
11:41 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5
11:31 – Kiğı (Bingöl) – 2.2
11:20 – Kiğı (Bingöl) – 1.8
11:20 – Buca (İzmir) – 1.8
10:55 – Şehitkamil (Gaziantep) – 2.6
10:54 – Ege Denizi – 3.2
10:18 – Manyas (Balıkesir) – 1.6
10:16 – Manyas (Balıkesir) – 2.1
10:15 – Manyas (Balıkesir) – 2.9
09:49 – Kırıkhan (Hatay) – 2.7
08:57 – Manyas (Balıkesir) – 2.7
08:56 – Manyas (Balıkesir) – 2.0
08:55 – Manyas (Balıkesir) – 1.6
08:50 – Manyas (Balıkesir) – 1.7
08:36 – Merkez (Bingöl) – 1.5
08:12 – Azez (Suriye), Merkez (Kilis) – 1.4
07:28 – Ege Denizi, Girit Adası – 3.5
07:10 – Kiğı (Bingöl) – 2.0