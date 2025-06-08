Son depremler... Yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
Türkiye'de ve çevre bölgelerde sismik hareketlilik sürüyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD'dan alınan verilere göre, son 24 saat içinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu merak ederek "son depremler" araması yapıyor.
Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. Her gün onlarca deprem yaşanırken en son nerede deprem olduğu sorgulanıyor ve "son depremler" araması yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Son depremler 8 Haziran...
11:23 – Datça (Muğla) – 1.1
10:54 – Kozan (Adana) – 1.7
10:47 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:39 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.1
09:20 – Simav (Kütahya) – 1.0
09:19 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0
08:52 – Merkez (Kastamonu) – 1.7
08:46 – Akhisar (Manisa) – 1.1
08:44 – Akhisar (Manisa) – 1.9
08:39 – Pütürge (Malatya) – 1.4
08:33 – Yüksekova (Hakkari) – 1.3
08:27 – Biga (Çanakkale) – 1.4
08:05 – Osmangazi (Bursa) – 1.2
07:20 – Doğanşehir (Malatya) – 1.8
07:17 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:13 – Simav (Kütahya) – 0.8
07:07 – Simav (Kütahya) – 1.0