Son depremler... Yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. Her gün onlarca deprem yaşanırken en son nerede deprem olduğu sorgulanıyor ve "son depremler" araması yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...

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