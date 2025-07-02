SON DEPREMLER : Yeni deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Türkiye'nin gerçeği olan depremler her gün çeşitli illerde kendini gösteriyor. Dün de Bursa ilk olarak 3.9 ile daha sonra ise 4.2'lik depremle sarsıldı. İstanbul ve Yalova da bu depremden etkilenirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son deprem verileri kontrol edilmek isteniyor.

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