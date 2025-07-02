SON DEPREMLER : Yeni deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Bursa'da yaşanan peş peşe depremler korkuya neden oldu. Zaten diken üstünde olan İstanbullular da bu depremleri hissederken panik iki katına çıktı. Bugünkü veriler merak edilirken yine "son depremler" araması yapılıyor ve yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor.
Türkiye'nin gerçeği olan depremler her gün çeşitli illerde kendini gösteriyor. Dün de Bursa ilk olarak 3.9 ile daha sonra ise 4.2'lik depremle sarsıldı. İstanbul ve Yalova da bu depremden etkilenirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son deprem verileri kontrol edilmek isteniyor.
Yeni deprem oldu mu?
Bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri incelendiğinde 4 ve üzeri bir büyüklükte deprem yaşanamadı.
09:53 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.7
09:14 – Sincik (Adıyaman) – 1.8
08:52 – Divriği (Sivas) – 1.9
08:50 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.2
08:14 – Ege Denizi – 2.2
08:02 – Akyazı (Sakarya) – 1.5
07:39 – Kale (Malatya) – 1.9
07:38 – Kale (Malatya) – 2.0
07:24 – Kale (Malatya) – 1.3
07:18 – Siverek (Şanlıurfa) – 2.2
06:58 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 1.7
06:50 – Sarıoğlan (Kayseri) – 1.5
06:15 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.8
05:42 – Gemlik (Bursa) – 1.4
05:41 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.8
05:38 – Merkez (Burdur) – 1.4
05:32 – Gemlik (Bursa) – 1.5
05:20 – Sumbas (Osmaniye) – 1.6
05:16 – Tepebaşı (Eskişehir) – 1.3
05:06 – Kadınhanı (Konya) – 1.1
04:58 – Simav (Kütahya) – 1.5
04:38 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2