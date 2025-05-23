TOKİ'nin başlatacağı 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar bir an evvel bu fırsattan yaralanmak ve tarihleri kaçırmamak adına her gün proje hakkında bilgi almak istiyor. Haziran ayı yaklaşırken sıklıkla yöneltilen soru ""Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu mu" şeklinde... 1 | 3

TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor. 2 | 3