SOSYAL KONUT PROJESİ: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu mu?
Milyonlarca vatandaş TOKİ'nin başlatacağı 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalini süslerken konu hakkında bilgi almak isteyenler "Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu mu" sorusu sıklıkla dile getiriliyor.
TOKİ'nin başlatacağı 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar bir an evvel bu fırsattan yaralanmak ve tarihleri kaçırmamak adına her gün proje hakkında bilgi almak istiyor. Haziran ayı yaklaşırken sıklıkla yöneltilen soru ""Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu mu" şeklinde...
TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.