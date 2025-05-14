SOSYAL KONUT: TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Türkiye genelinde 81 ilde 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen kapsamlı kampanyanın başvuru tarihleri uzun süredir merak ediliyor. Kampanyanın başvurularını kaçırmak istemeyenler "TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları başladı mı" diye soruyor.
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım sürüyor. Bu büyük proje için gün sayanlar başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Günbegün konu hakkında bilgi almak isteyenler "TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları başladı mı?
Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.