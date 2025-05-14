SOSYAL KONUT: TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım sürüyor. Bu büyük proje için gün sayanlar başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Günbegün konu hakkında bilgi almak isteyenler "TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. 1 | 3



TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları başladı mı? Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor. 2 | 3