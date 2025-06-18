Sosyal medyada adayların 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu had safhada...
MSÜ tercihlerinin üzerinden 2 ay geçerken sonuçlar hala ilan edilmiş değil. Askeri üniversite adayları sabırsız bir şekilde sonuçları bekliyor. Arama motorlarında, sosyal medyada dillerden düşmeyen soru ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
MSÜ tercih sonuçları 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla açıklanmış değil. Sosyal medyada adaylar beklentilerini dile getirirken en çok iletilen soru: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki konuya ilişkin duyuru geldi mi?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Milli Savunma Üniversitesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama yok. Sonuçların cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.