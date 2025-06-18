MSÜ tercih sonuçları 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla açıklanmış değil. Sosyal medyada adaylar beklentilerini dile getirirken en çok iletilen soru: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki konuya ilişkin duyuru geldi mi?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Milli Savunma Üniversitesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama yok. Sonuçların cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.