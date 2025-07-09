Sözcü TV kapandı mı, neden kapandı? Sözcü'de neden yayın yok?

Sözcü TV yayınları 10 süre ile durduruldu. İzleyiciler kanalı açtığında siyah ekran ve bir uyarı ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi "Sözcü TV kapandı mı", "Sözcü'de neden yayın yok" sorusuna yanıt arıyor.

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