Sözcü TV kapandı mı, neden kapandı? Sözcü'de neden yayın yok?
Sözcü TV'yi bugün açanlar bir uyarı ile karşılaştı. Siyah ekran gören izleyiciler, "Sözcü TV kapandı mı" sorusunu sıklıkla sormaya başladı. Peki, Sözcü'de neden yayın yok?
Sözcü TV yayınları 10 süre ile durduruldu. İzleyiciler kanalı açtığında siyah ekran ve bir uyarı ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi "Sözcü TV kapandı mı", "Sözcü'de neden yayın yok" sorusuna yanıt arıyor.
Sözcü TV neden kapandı?
Sözcü TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu kararı uyarınca, 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan "Nokta Atışı" adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durduruldu.