Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dorukta. Tercih sürecini tamamlayan on binlerce aday, atama sonuçlarının açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Takvimde işaret edilen 24 Kasım tarihi yaklaşırken, sonuçların duyurulacağı kesin saat belirsizliğini koruyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?