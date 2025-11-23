Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarihi duyurdu fakat saate ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu sebeple "Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu ön plana çıkıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dorukta. Tercih sürecini tamamlayan on binlerce aday, atama sonuçlarının açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Takvimde işaret edilen 24 Kasım tarihi yaklaşırken, sonuçların duyurulacağı kesin saat belirsizliğini koruyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreninin saat 10.00'da başlaması, kesin sonuçların ise öğlen saatlerinde duyurulması bekleniyor.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.