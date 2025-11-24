SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI CANLI İZLE: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında on binlerce öğretmen adayı tercihlerini yaptı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Kura töreni için heyecan gitgide artıyor. Müsait olanlar töreni canlı izlemek istiyor. Öre yandan her geçen dakika artan soru ise "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Öğretmen ataması kura töreni saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura töreninin saatine ilişkin bir duyuru yapmadı. Törenin bugün MEB'in Anıtkabir ziyareti sonrası gerçekleşmesi bekleniyor. Kura töreninin MEB'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Atama sonuçlarının öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.