SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI CANLI İZLE: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu anlamlı günde geleceğimizi şekillendirecek olan öğretmenlerimizin kaderleri belirlenecek. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken kura töreni için yoğun bir araştırma söz konusu... Atama töreni için nefesler tutulurken canlı yayın merak ediliyor. Bugün en çok yöneltilen soruların başında ise "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" geliyor.