Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihi açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlerin başvuru sonuçları geçen haftalarda belli olmuştu. Adaylar şimdi günlerdir mülakat yerlerini bekliyor. Duyuru olup olmadığı sıklıkla kontrol ediliyor. MEB'in resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken "Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri henüz belli olmuş değil. Beklentiler bir hayli yüksek. En yakın zamanda sözlü sınav giriş yerleri ve tarihler hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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