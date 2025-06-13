Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri saat kaçta açıklanıyor?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için sabırsız bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı geçen gün yayımladığı kılavuzda sınav yerlerinin 13 Haziran'da belli olacağını belirtmişti. Adaylar duyuru gelip gelmediğini öğrenmeye çalışıyor ve "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı" sorusuna ağırlık veriyor.

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanacak fakat MEB saate ilişkin resmi bir açıklama yapamadı. Sınav yerlerinin saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor. Sınavlar ise 23 Haziran'da yapılacak. Adaylar, 13 Haziran 2025 tarihinden itibaren sözlü sınav giriş belgelerini meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaport) ile sınavlara katılım sağlanacak.

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