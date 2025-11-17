SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURU EKRANI: Atama tercihi nereden ve nasıl yapılacak? Tercihler saat kaçta başlayacak?

15 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercih sürecine gelindi. Adaylar 17-21 Kasım tarihlerinde başvurularını yapacak ve 24 Kasım'da sonuçları öğrenecek. Heyecan had safhaya ulaşmış durumda... Milli Eğitim Bakanlığı tarihleri işaret ederken saatleri belirtmedi. Bu sebeple Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Başvuru ekranı aramaları pik yaparken "Atama tercihi nereden ve nasıl yapılacak" sorusu da yükseliyor.