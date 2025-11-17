SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURU EKRANI: Atama tercihi nereden ve nasıl yapılacak? Tercihler saat kaçta başlayacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi başvuruları bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının vereceği start ile birlikte on binler başvurularına başlayacak. Sabahın ilk ışıklarından bu yana öğretmen adayları heyecan içerisinde ve duyuru bekliyor. Bir yandan başvuru ekranı aratılırken bir yandan da tercihlerin saat kaçta başlayacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...
15 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercih sürecine gelindi. Adaylar 17-21 Kasım tarihlerinde başvurularını yapacak ve 24 Kasım'da sonuçları öğrenecek. Heyecan had safhaya ulaşmış durumda... Milli Eğitim Bakanlığı tarihleri işaret ederken saatleri belirtmedi. Bu sebeple Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Başvuru ekranı aramaları pik yaparken "Atama tercihi nereden ve nasıl yapılacak" sorusu da yükseliyor.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır?
Başvurular 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmesine gerek olmayacak. Başvuruların saat 10.00 gibi başlaması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, kendi alanlarında 40 eğitim kurumu seçebilecek. Tercih sıralaması önem taşıdığı için, atanmak istenen kurumların öncelikli olarak dizilmesi öneriliyor.
Başvuruda, iki seçenek sunuluyor:
“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
Başvuru yapabilmek için sözlü sınavdan minimum 60, eğitim kurumu sözlü sınavından ise en az 40 puan alınmış olması gerekiyor.
Tercihlerine yerleşemeyen ancak “tercihlerim dışındaki kurumlara atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, boş kontenjanlar için sistem üzerinden değerlendirilecek.
Atama nasıl olacak?
Atamalar, sözlü sınavda başarılı olan adayların tercihleri dikkate alınarak, sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adayların atamaya esas teşkil edecek başarı puanı, KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplanacak.
Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, atamada üstünlük sağlanması için aşağıdaki kriterler sıralı olarak dikkate alınacak.
1. Sözlü sınav puanı daha yüksek olana öncelik verilir.
2. Eşitliğin bozulmaması durumunda KPSS puanı daha yüksek olana öncelik verilir.
3. Hâlâ eşitlik varsa, diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilir.
4. Bu şekilde de eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.