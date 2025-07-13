Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu, çekilecek mi? Spotify kapanacak mı?
Dünyada en çok kullanıcıya sahip müzik platformu Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişme sonrası Türkiye'deki kullanıcılar bazı soruları sıklıkla yöneltmeye başladı. En çok iletilen soru ise "Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu" şeklinde...
Spotify'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen çalma listelerinin ardından soruşturma başlatıldı. Bu durum sonrası peş peşe sorular gelmeye başladı. Özellikle kullanıcılar "Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu" sorusuna yanıt arıyor.
Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu?
Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? sorusuna net bir “evet” ya da “hayır” yanıtı vermek şu an için mümkün değil. Ancak şirketin Türkiye pazarındaki varlığını ciddi şekilde gözden geçirdiğini gösteriyor.
The Times’ın haberine ve şirket kaynaklarına göre, Spotify Türkiye operasyonlarını durdurmak veya tamamen çekilmek dahil tüm senaryoları değerlendiriyor.