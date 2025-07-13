Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu, çekilecek mi? Spotify kapanacak mı?

Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu?

Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? sorusuna net bir “evet” ya da “hayır” yanıtı vermek şu an için mümkün değil. Ancak şirketin Türkiye pazarındaki varlığını ciddi şekilde gözden geçirdiğini gösteriyor.