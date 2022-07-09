Sri Lanka’da göstericiler başkanlık konutunu bastı

Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi.

Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı.