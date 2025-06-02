SSK Bayram ikramiyesi tarihi | 4/a emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi dört gözle bekleniyor. Milyonlarca emekli için can suyu niteliği taşıyan ikramiyelerde sıra SSK emeklisine geldi. Ödeme takvimi yayınlandı fakat konu hakkında net bilgiye sahip olamayanlar ya da tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte net tarihler...

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