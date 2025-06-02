SSK Bayram ikramiyesi tarihi | 4/a emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
SSK emeklisi Bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklisinin ikramiyeleri yattı, SSK emeklisi tarihleri araştırıyor. Bu nedenle de yoğun şekilde "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu geliyor. İşte ödeme takvimi...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi dört gözle bekleniyor. Milyonlarca emekli için can suyu niteliği taşıyan ikramiyelerde sıra SSK emeklisine geldi. Ödeme takvimi yayınlandı fakat konu hakkında net bilgiye sahip olamayanlar ya da tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte net tarihler...
SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?
2025 Kurban Bayramı öncesinde SSK (4A) emeklilerine ödenecek bayram ikramiyelerinin takvimi belli oldu. SGK'nın açıkladığı programa göre, SSK emeklileri ikramiyelerini emekli maaşlarını aldıkları tarihlere göre aşağıdaki günlerde hesaplarında görecek.
SSK (4A) Emeklileri – Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri:
Maaş ödeme günü 17, 18 ve 19 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi
Maaş ödeme günü 20, 21 ve 22 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 3 Haziran 2025 Salı
Maaş ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlar:
İkramiye ödeme tarihi: 4 Haziran 2025 Çarşamba