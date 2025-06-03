SSK emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 4/a SSK emekli bayram ikramiyesi günlere göre hangi tarihlerde yatacak?
Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Emekli sandığı, BAĞ-KUR emeklisi ikramiyeleri ilk alanlar oldu. Bugün de maaş yatış günlerine göre SSK emeklisinin ikramiyesi yatmaya başladı. İşte günlere göre bayram ikramiyesi yatış tarihleri...
Bayram ikramiyesi yatış tarihleri geçen cuma günü açıklandı. Takvime göre ilk olarak ikramiyeleri emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklileri aldı. Şimdi sıra SSK emeklilerinde... Bugün itibarıyla ikramiyeler yatmaya başladı fakat günlere göre tarihler değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...
SSK emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor?
2025 yılında Kurban Bayramı ikramiyesi, SSK (4A) emeklilerine maaş aldıkları güne göre farklı tarihlerde ödeniyor. Yani herkes aynı gün ikramiyesini almıyor. İşte detaylar:
Maaş günü 17, 18, 19 olanlar:
Bu kişilere ikramiye 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yatırılacak.
Maaş günü 20, 21, 22 olanlar:
Bu grup ikramiyesini 3 Haziran 2025 Salı günü alacak.
Maaş günü 23, 24, 25, 26 olanlar:
Bu kişilerin ikramiyesi 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hesaplarına geçecek.