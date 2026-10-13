Sucuk diye ne yedirmişler! Bakanlık 14 markanın listesini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Çok sayıda et ve süt ürününün yanı sıra tatlı ve sirke çeşitlerinde de uygunsuzluklar belirlendi. Özellikle sucuklarda tespit edilen içerikler dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda, sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi farklı ürün gruplarında mevzuata aykırı içerikler tespit edildiği görüldü.
Güncellenen listede özellikle et ürünleri dikkat çekti. Çok sayıda sucuk markasının yer aldığı duyuruda, bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti, baş eti ve sakatat gibi içeriklerin bulunduğu açıklandı.
Sucuklarda dikkat çeken tespitler
Bakanlığın yayımladığı listede, 14 sucuk firmasının bulunduğu belirtildi. Özellikle Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren çok sayıda üreticinin ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
Denetimlerde, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu belirlendi. Bazı dana sucuklarda ise kanatlı eti ve baş eti gibi içeriklere rastlandı.
Afyonkarahisar'da Mustafa Yüksel, Yusuf Mirza Et Ürünleri, Ertürk Et ve Et Ürünleri ile Mando Sucukları gibi işletmelerin ürünleri listede yer aldı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretilen bir sucukta ise sakatat (dil) tespit edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren AS Pide, çiğ pide harcında da kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu açıklandı.
Fıstıklı baklavadan ay çekirdeği çıktı
Denetimlerde yalnızca et ürünleri değil, tatlı çeşitleri de mercek altına alındı. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklavada (Dilber Dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Arzu Pastanesi'ne ait Antep fıstıklı baklavada ise gıda boyası bulunduğu belirlendi.
Peynirde nişasta, sirkede gıda boyası
Bakanlığın açıkladığı listede süt ürünleri ve sirke de yer aldı. Elazığ'da faaliyet gösteren Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen, Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde faaliyet gösteren Konsenyay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu açıklandı.