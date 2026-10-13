Sucuk diye ne yedirmişler! Bakanlık 14 markanın listesini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda, sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi farklı ürün gruplarında mevzuata aykırı içerikler tespit edildiği görüldü.