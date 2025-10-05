Sucukta sakatat, zeytinyağında tohum yağı! Bakanlık o markaları açıkladı: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda hazırladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünleri ekledi. Açıklanan listeye göre başta et ve et ürünleri olmak üzere, zeytinyağı ve bal kategorilerinde tüketici sağlığını tehlikeye atabilecek hileli içeriklere rastlandı.