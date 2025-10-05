Sucukta sakatat, zeytinyağında tohum yağı! Bakanlık o markaları açıkladı: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yayımladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler ekledi. Et ve et ürünlerinden zeytinyağına, baldan pekmeze kadar birçok kategoride yapılan incelemelerde farklı usulsüzlükler belirlendi. Yapılan denetimlerde dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta baş ve kalp eti, bazı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı ve süzme balda taklit/tağşiş tespit edildi. Peki, bakanlığın son yayımladığı listede hangi markalar ve ürünler yer aldı? İşte liste...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda hazırladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünleri ekledi. Açıklanan listeye göre başta et ve et ürünleri olmak üzere, zeytinyağı ve bal kategorilerinde tüketici sağlığını tehlikeye atabilecek hileli içeriklere rastlandı.
Bakanlığın denetimlerinde; dana kıyma ve sucuklarda kanatlı eti karışımı, Adana kebapta baş ve kalp eti kullanımı, bazı salam çeşitlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, zeytinyağında tohum yağlarıyla karıştırma ve düşük kaliteli yağ kullanımı, balda ise taklit ve tağşiş örnekleri dikkat çekti.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek olan, taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve markalar...