Sucukta uygunsuz içerik tespiti: 11 marka ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda 11 sucuk markasında taklit veya tağşiş tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede bazı ürünlerde “mekanik ayrılmış kanatlı eti” ve “gıda boyası” gibi mevzuata aykırı unsurların belirlendiği bildirildi.
Denetimlerde, bazı ürünlerde “mekanik ayrılmış kanatlı eti” ve “gıda boyası” kullanıldığı belirlendi. Söz konusu bulgular, ürünlerin etiket ve içerik beyanına aykırı üretim yapıldığını ortaya koydu.
Bakanlık, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen ürünleri kamuoyuna açıklama yetkisini kullanarak, firma adı, marka ve ürün bilgilerini resmi sistem üzerinden yayımlıyor.
Güncel liste, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Gıda Kamuoyu Duyurusu” platformunda vatandaşların erişimine açık şekilde paylaşılıyor.