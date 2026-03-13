Sucukta uygunsuz içerik tespiti: 11 marka ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında yaptığı incelemelerde 11 sucuk markasını taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesine ekledi. Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu güncel verilere göre, bazı sucuk ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.