Sudan'da başbakan gözaltına alındı: Halka sokağa inme çağrısı
Sudan'da bir grup asker tarafından Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderleri gözaltına alındı. Darbe girişimine karşı halka sokağa inme çağrısı yapıldı.
Sudan Enformasyon Bakanlığı, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri güçler, Umdurman'daki radyo ve televizyon karargahını bastı ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ev hapsinde tutulan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un barışçıl şekilde devrimlerini korumak için halka sokaklara inmesi çağrısı yaptığı aktarıldı.
Sudan Meslek Odaları Birliği de, ülkede bu sabah düzenlenen darbe girişimine karşı halkı sokağa inmeye çağırdı.
Sudan Meslek Odaları Birliği yaptığı açıklamada, Sudan halkını sivil hükümete karşı yapılan "askeri darbeye" karşı sokağa inmeye davet ederken, bazı siyasi partiler sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.
Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirilmişti.
Sudan Enformasyon Bakanlığı, "Başbakan Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi." açıklaması yaptı.
Yerel medyada, gözaltına alınanlar arasında Sanayi Bakanı İbrahim el-Şeyh ve Enformasyon Bakanı Hamza Balloul'un da bulunduğu belirtilmişti.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum'daki bazı bölgelerde protestolar başlamıştı.