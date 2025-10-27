Google Haberler

Suriye, 'ölüm merkezi' Sednaya'yı müzeye dönüştürüyor

Suriye'nin en korkulan cezaevi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin çöküşünün ardından kapatılmasının sonrasında müzeye dönüştürülüyor. Şam yönetimi, yıllarca 'ölüm merkezi' olarak anılan ve binlerce rejim karşıtının sistematik işkenceyle öldürüldüğü cezaevini ulusal bir hafıza mekânına çevirmeyi planlıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde yer alan Sednaya Hapishanesi, yıllarca rejim karşıtlarına yönelik sistematik işkence ve infazlarla gündeme gelmiş, 'ölüm merkezi' olarak anılmıştı.

Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından cezaevinde kalan son mahkûmların serbest bırakılmasıyla hapishane tamamen kapatılmıştı.

Son gelişmelere göre, Şam yönetimi Sednaya Hapishanesi'ni ulusal bir müzeye dönüştürme hazırlığında.

Rejim yetkilileri, cezaevinin geçmişine dair bir hafıza mekânı oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor.

