Google Haberler

Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyesi alarma veriyor. Barajlarda yapılan ölçümlere göre son 10 yılın en düşük su seviyesi yaşanıyor.

Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre megakentin içme suyu kaynakları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

1 6
Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 2

Kent genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 27'ye kadar düşerken, bazı barajlarda kritik seviyelerin altına inildi.

2 6
Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 3

Ömerli Barajı'nda doluluk yüzde 18, Alibey'de yüzde 15, Kazandere'de ise yalnızca yüzde 1 olarak kaydedildi. Su seviyesi en yüksek baraj ise yüzde 50 ile Elmalı oldu.

3 6
Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 4

Su seviyelerindeki gerileme, baraj diplerinde yıllardır biriken çöp ve atıkları da gün yüzüne çıkardı.

4 6
Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 5

Vatandaşların dikkatsizce attığı plastik şişeler, teneke kutular, poşetler ve evsel atıklar görünür hale gelirken, bazı bölgelerde ise araç lastikleri ve hurda parçalarının ortaya çıktığı gözlendi.

5 6
Susuzluk kapıda! Son 10 yılın en düşük su seviyesi - Resim: 6

Uzmanlar, bu durumun hem çevresel açıdan hem de içme suyunun kalitesi açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

6 6