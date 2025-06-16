Takdir - teşekkür hesaplama sorgusu şu sıralar öğrencilerin en çok yaptığı işlemlerden biri... Cuma günü alınacak karne sonrası bu belgeler büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak. Okulun bitişine sayılı günler kala "Takdir - teşekkür hesaplama nasıl yapılır" sorusu yoğunlaşmış durumda...

Teşekkür ve takdir belgesi şartları

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler, Türkçe dersinden en az 55.00, diğer derslerin her birinden en az 45.00 puan almak şartıyla;

70.00 ile 84.99 arası dönem ağırlıklı not ortalamasına sahipseler teşekkür belgesi,

85.00 ve üzeri ortalamaya ulaşanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanır.

İftihar belgesi nedir, kimlere verilir?

İftihar belgesi, akademik başarıların ötesinde sosyal, kültürel, sanatsal ya da sportif alanlarda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir. Ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk beşe girenler ya da örnek davranışlar sergileyen öğrenciler bu belgeye layık görülür.

İlkokullarda iftihar belgesine sınıf öğretmenleri karar verirken, ortaokullarda bu değerlendirme öğrenci davranışlarını inceleyen kurul tarafından yapılır. Belge kazanan öğrenciler, okulda düzenlenecek özel bir törenle duyurulur ve isimleri okulun internet sitesinde paylaşılır.

Disiplin cezası alanlar belge alamaz

Eğitim yılı içinde kınama ya da okul değiştirme cezası alan öğrenciler, aynı yıl içerisinde hiçbir başarı belgesi ile ödüllendirilmez.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarısını teşvik etmek ve devamsızlığı azaltmak amacıyla takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili kriterleri güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, sadece not ortalaması yeterli olmak belge almak için yeterli değil; devamsızlık durumu da artık belirleyici bir rol oynuyor.