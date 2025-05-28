Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi! Gıda sahteciliğinde yeni ifşalar: Lahmacun, yoğurt, börek...
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonuçlarıyla belirlenen hileli ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine bugün pek çok marka ve yeni ürünler eklendi. Lahmacundan yoğurda, börekten yağa kadar birçok ürün sahte çıktı. İşte taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve markaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız ve sahte gıdaların ifşasına devam ediyor. Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen yeni ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesi bakanlığın resmî internet sitesinden erişime açık.
Güncellenen listede boya katılmış yağlar, kanatlı eti karıştırılmış lahmacunlar, içeriği değiştirilmiş yoğurt ve börekler dikkat çekti.
Gıda sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, bakanlık ekipleri market, kasap, restoran ve üretim tesislerinden alınan ürünleri laboratuvarlarda test ediyor.