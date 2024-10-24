'Taklit ve tağşiş listesi' yine mide bulandırdı! En pahalı gıdalarda en ucuz oyunlar (23 Ekim 2023)

Tarım ve Orman Bakanalığı, gıda analiz ve denetim sonuçlarına göre ürünlerinde taklit ve tağşişe giden, sağlığı tahlikeye atan gıdalar kullanan işletmeleri açık açık yayımlıyor. Şu ana kadar ünlü fastfood zincilerinden ünlü köftecilere kadar pek çok işletmenin usülsüzleri listelerde ortaya çıktı. 1 | 7

23 Ekim 2023 taklit ve tağşiş listesinde de bakanlık et ve et ürünleri satan işletmelerin sonuçlarını yayınladı. 22 Ekim'deki listede pide ve kebap salonlarından alınan örneklerde at ve eşek eti tepit edilmişti. 23 Ekim tarihli listede de ise bu defa et grubu ürünlerinden sakatat çıktı. 2 | 7

Aksaray'da hizmet veren bir tesisin ürettiği sucuklardan 'dil' çıktı. 3 | 7