'Taklit ve tağşiş listesi' yine mide bulandırdı! En pahalı gıdalarda en ucuz oyunlar (23 Ekim 2023)
Tarım ve Orman Bakanlığı 23 Ekim 2023 taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Her geçen gün biraz daha kabaran liste yeni eklenen firmalarla 70 sayfaya ulaşırken, ürünlerden çıkanlar mide bulandırdı. Zaten pahalı olan et ürünlerinin içinden dil, ciğer gibi sakatatlar ile at, eşek ve kanatlı eti çıktı. Vatandaş 'dana eti yedim' zannederken en pahalısından içinde ne olduğu belirsiz ürünleri satın almış oldu. Ancak bakanlık işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor ve vatandaşları bu durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Tarım ve Orman Bakanalığı, gıda analiz ve denetim sonuçlarına göre ürünlerinde taklit ve tağşişe giden, sağlığı tahlikeye atan gıdalar kullanan işletmeleri açık açık yayımlıyor. Şu ana kadar ünlü fastfood zincilerinden ünlü köftecilere kadar pek çok işletmenin usülsüzleri listelerde ortaya çıktı.
23 Ekim 2023 taklit ve tağşiş listesinde de bakanlık et ve et ürünleri satan işletmelerin sonuçlarını yayınladı. 22 Ekim'deki listede pide ve kebap salonlarından alınan örneklerde at ve eşek eti tepit edilmişti. 23 Ekim tarihli listede de ise bu defa et grubu ürünlerinden sakatat çıktı.
Aksaray'da hizmet veren bir tesisin ürettiği sucuklardan 'dil' çıktı.
Yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağı diye satılan prina yağlar da göze çarptı. Prina yağlar zeytinden kalan posanın tekrar kaynatılması ile elde ediliyor.