'Taklit ve tağşiş listesi' yine mide bulandırdı! En pahalı gıdalarda en ucuz oyunlar (23 Ekim 2023)

23 Ekim 2023 taklit ve tağşiş listesinde de bakanlık et ve et ürünleri satan işletmelerin sonuçlarını yayınladı. 22 Ekim'deki listede pide ve kebap salonlarından alınan örneklerde at ve eşek eti tepit edilmişti. 23 Ekim tarihli listede de ise bu defa et grubu ürünlerinden sakatat çıktı.

