Taklit ve Tağşiş Listesine yeni ürünler eklenmeye devam ediyor (5-6 Aralık Taklit ve Tağşiş Listesi)
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ürün sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi. Güncel listede özellikle bitkisel yağ kategorisindeki ihlaller dikkat çekerken, yurttaşlar hangi ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini merak ediyor. İşte 5-6 Aralık 2024 tarihiyle taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 5 Aralık 2024'te güncellenen yeni listeyle birlikte birçok üretici ve ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından açıklanan liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Yeni tağşiş listesi yayında
Listeye göre, özellikle bitkisel yağ kategorisindeki ürünlerde tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra farklı kategorilerdeki birçok gıda maddesinin de laboratuvar sonuçlarıyla standart dışı olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri bilgilendirmek ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla bu tür denetimlerini sürdürüyor.
Taklit ve tağşiş nedir?
Taklit bir ürünün aslına uygun olmadan tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilmesini ifade ederken tağşiş ise ürüne içermemesi gereken maddelerin karıştırılması ya da var olan içeriğin değiştirilmesi anlamına geliyor.
Denetimler ve yaptırımlar devam ediyor
Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gıda üreticilerini sıkı denetimlerden geçiriyor. Taklit veya tağşiş yapan firmalara idari para cezası uygulanırken, bazı durumlarda işletmelere kapatma kararı da verilebiliyor.