Taksim kapalı mı? İstiklal Caddesi neden kapalı?

Taksim'e gitmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren güvenlik bariyerleriyle karşılaştı. Vatandaşlar, “Taksim kapalı mı?” ve “İstiklal Caddesi neden kapalı?” sorularına yanıt ararken, gözler Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamaya çevrildi. İşte trafiğe kapatma kararının gerekçesi ve detayları… 1 | 3

Taksim kapalı mı? Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları nedeniyle kamu düzeni ve toplumsal barışın bozulma ihtimaline karşı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayanarak ilçede bir günlük etkinlik yasağı getirdi. Bu kapsamda Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresi trafiğe kapatıldı. 2 | 3