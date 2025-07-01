Taksim kapandı mı, neden kapatıldı? İstiklal Caddesi kapalı mı?
Taksim Meydanı ve İstiklal caddesi kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 1 gün süreyle tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Şimdi vatandaşlar, "Taksim kapatıldı mı, neden kapatıldı" sorusunu soruyor.
Taksim son zamanlarda hareketli günler geçiriyor. Pazar günü kapatılan Taksim, bugün yine Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapandı. Kaymakamlığın yaptığı açıklama sonrası "Taksim kapatıldı mı, neden kapatıldı" sorusu hızlandı.
Taksim neden kapandı?
Taksim, 1 Temmuz 2025 günü için sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları nedeniyle, kamu düzeni ve toplumsal barışın bozulabileceği gerekçesiyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından önleyici tedbir kapsamında kapatıldı.
Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapandı. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecek.