Taksim son zamanlarda hareketli günler geçiriyor. Pazar günü kapatılan Taksim, bugün yine Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapandı. Kaymakamlığın yaptığı açıklama sonrası "Taksim kapatıldı mı, neden kapatıldı" sorusu hızlandı. 1 | 4

Taksim neden kapandı? Taksim, 1 Temmuz 2025 günü için sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları nedeniyle, kamu düzeni ve toplumsal barışın bozulabileceği gerekçesiyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından önleyici tedbir kapsamında kapatıldı. 2 | 4

Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir." denildi. 3 | 4