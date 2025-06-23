Taksim metrosu güvenlik sebebiyle dün kapatıldı. Bugün sabah saatlerinde islerine gidecek olan vatandaşlar metroyu kullanamazken peş peşe "Taksim metrosu açıldı mı", "Taksim metrosu ne zaman açılacak" sorusu geliyor. Peki yeni gelişme var mı? 1 | 3

Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim metrosunun ne zaman açılacağı bilinmiyor. İkinci bir duyuruya kadar metro kapalı kalacak. 2 | 3