Taksim metrosu açıldı mı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği dün sabah saatlerinde aldığı karar ile Taksim metrosunun kapatıldığını duyurmuştu. Bugün bu duraktan binmek isteyenler istasyonun kapalı olduğu uyarısını alınca "Taksim metrosu ne zaman açılacak" sorusunu sormaya başladı.
Taksim metrosu güvenlik sebebiyle dün kapatıldı. Bugün sabah saatlerinde islerine gidecek olan vatandaşlar metroyu kullanamazken peş peşe "Taksim metrosu açıldı mı", "Taksim metrosu ne zaman açılacak" sorusu geliyor. Peki yeni gelişme var mı?
Taksim metrosu ne zaman açılacak?
Taksim metrosunun ne zaman açılacağı bilinmiyor. İkinci bir duyuruya kadar metro kapalı kalacak.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Taksim Meydanı ve çevresinin kapatılma nedeni, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 22 Haziran 2025 tarihinde yapılmak istenen toplanma çağrılarıdır.