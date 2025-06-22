Taksim metrosu 2. bir duyuruya kadar kapatıldı. Araçlar, Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecek. Bu gelişmenin ardından "Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı mı", "Taksim metrosu ne zaman açılacak" soruları artarak devam ediyor.

Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı mı?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Taksim Meydanı ve çevresinin kapatılma nedeni, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 22 Haziran 2025 tarihinde yapılmak istenen toplanma çağrılarıdır.

Valilik, bu toplanmaların kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere yol açabileceğini değerlendirerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu’na dayanarak açık alanlarda her türlü etkinliği 24 saat süreyle yasaklamıştır.

Bu kapsamda Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve bağlantılı sokaklar, hem araç hem de yaya trafiğine kapatılmıştır. Gerek görülmesi halinde ilçedeki diğer noktalarda da benzer tedbirler alınabileceği belirtilmiştir.