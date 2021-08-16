Taliban geldi, ülkeden kaçış başladı: Fotoğraflarla Afganistan'daki kaos...
Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.
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Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan’a geçtiği belirtildi.
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