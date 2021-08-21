Taliban kontrolünde Afganistan: Kadın fotoğrafları tahrip ediliyor

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan anlaşma çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.