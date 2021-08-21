Taliban kontrolünde Afganistan: Kadın fotoğrafları tahrip ediliyor
Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan anlaşma çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.